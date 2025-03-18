"ЕвроПравда" вошла в консорциум, готовящий теневой отчет во время вступительных переговоров с ЕС

Издание "Европейская правда" вместе с рядом украинских аналитических центров, объединенных вокруг "Лаборатории законодательных инициатив" (ЛЗИ), будет готовить так называемый теневой отчет по мониторингу и оценке прогресса Украины в сфере евроинтеграции по переговорным разделам 23 и 24.

Об этом говорится в пресс-релизе проекта, который распространили 18 марта его участники.

Коалиция будет готовить мониторинг и оценку прогресса Украины в сфере евроинтеграции по двум разделам кластера Fundamentals ("Основополагающие вопросы" или "Основы"), который является ключевым для всего переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Речь идет о разделах 23 "Правосудие и фундаментальные права" и 24 "Юстиция, свобода и безопасность".

Результаты мониторинга и оценки прогресса Украины по обоим разделам будут изложены в нынешнем теневом отчете (по терминологии ЕС – Shadow Report), который будет передан Еврокомиссии в то время, когда Брюссель будет готовить свой ежегодный отчет по расширению, и станет источником альтернативной, независимой оценки прогресса Украины.

Это уже второй теневой отчет, который готовит консорциум под руководством ЛЗИ. "Европейская правда" впервые приглашена к работе консорциума.

Отчет будет содержать анализ прогресса, достигнутого Украиной по разделам 23 и 24, начиная с момента обнародования прошлогоднего отчета ЕК по расширению (а по разделу 23 – также прогресса в выполнении рекомендаций теневого отчета 2024 года); детальный анализ проблем, возникших в процессе реформирования по каждой сфере обоих разделов; описание текущего состояния дел в сферах государственной политики по разделу 24 в целом и в отдельных сферах по разделу 23 с точки зрения гражданского общества.

Работа будет осуществляться в рамках гранта проекта ЕС "Право-Justice", который имплементируется Expertise France. В коалицию вместе с "Европейской правдой" входят такие организации: "Лаборатория законодательных инициатив", Transparency International Ukraine, Центр прав человека ZMINA, "Адвокат будущего", Ассоциация юристов Украины.

Читайте также статьи "Рейтинг Евроинтеграции-2024" и "Рейтинг Евроинтеграции-2023", в которых "ЕвроПравда" анализировала прогресс в евроинтеграции Украины за предыдущие годы по официальному отчету ЕС.