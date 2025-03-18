Глава МЗС Литви про причетність РФ до підпалу IKEA: потрібен рішучий сигнал Кремлю

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі інформації від генпрокуратури про те, що за підпалом магазину IKEA у Вільнюсі можуть стояти спецслужби РФ, заявив, що необхідно надіслати Кремлю рішучий сигнал про неприпустимість таких дій.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить LRT.

Раніше литовські правоохоронці встановили, що напад був здійснений терористичною групою, а його організаторами і замовниками, можливо, були особи, пов'язані з російськими спецслужбами.

"Добре, що наші контррозвідувальні установи здатні виявляти і запобігати подібним діям, коли це вдається, але не це має бути основним засобом реагування. Також необхідно направити Кремлю потужний сигнал про те, що це абсолютно неприпустимо", – підкреслив Будріс.

За його словами, до переходу від подібних терористичних дій до більшої ескалації залишається зовсім небагато.

"Те, що російські військові структури, її військова розвідка дозволяють собі проводити диверсійні операції проти НАТО, імовірно, припускає, що все це відбувається за рамками статті 5, але посил у тому, що це вкрай небезпечно, і коли ми говоримо про знищення майна, про можливі людські жертви, то до масштабної ескалації залишається зовсім небагато", – наголосив литовський міністр.

Він додав, що подібні операції Росії також вказують на те, яких дій можна очікувати від цієї країни в майбутньому.

"Це ще раз привертає увагу наших союзників і нагадує їм про те, що являє собою ця держава і що вона має намір організувати проти нас. У мирний час, у юридичному і фактичному сенсі в мирний час вона дозволяє собі проводити операції такого роду", – зазначив Будріс.

Нагадаємо, 17 березня Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу з обвинувальним актом, в якій одна особа звинувачується в підпалі торгового центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

Також стало відомо, що окрім підпалу магазину IKEA у Вільнюсі російські спецслужби також стоять за підпалом торгового центру у Варшаві.