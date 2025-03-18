Глава МИД Литвы о причастности РФ к поджогу IKEA: нужен решительный сигнал Кремлю

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне информации от генпрокуратуры о том, что за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе могут стоять спецслужбы РФ, заявил, что необходимо послать Кремлю решительный сигнал о недопустимости таких действий.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LRT.

Ранее литовские правоохранители установили, что нападение было совершено террористической группой, а его организаторами и заказчиками, возможно, были лица, связанные с российскими спецслужбами.

"Хорошо, что наши контрразведывательные учреждения способны выявлять и предотвращать подобные действия, когда это удается, но не это должно быть основным средством реагирования. Также необходимо направить Кремлю мощный сигнал о том, что это абсолютно недопустимо", – подчеркнул Будрис.

По его словам, до перехода от подобных террористических действий к большей эскалации остается совсем немного.

"То, что российские военные структуры, ее военная разведка позволяют себе проводить диверсионные операции против НАТО, вероятно, предполагает, что все это происходит за рамками статьи 5, но посыл в том, что это крайне опасно, и когда мы говорим об уничтожении имущества, о возможных человеческих жертвах, то до масштабной эскалации остается совсем немного", – подчеркнул литовский министр.

Он добавил, что подобные операции России также указывают на то, каких действий можно ожидать от этой страны в будущем.

"Это еще раз привлекает внимание наших союзников и напоминает им о том, что представляет собой это государство и что оно намерено организовать против нас. В мирное время, в юридическом и фактическом смысле в мирное время она позволяет себе проводить операции такого рода", – отметил Будрис.

Напомним, 17 марта Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело с обвинительным актом, в котором один человек обвиняется в поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года.

Также стало известно, что кроме поджога магазина IKEA в Вильнюсе российские спецслужбы также стоят за поджогом торгового центра в Варшаве.