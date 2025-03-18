Глава МИД Эстонии: мы не можем запретить у себя оружие, которое РФ готова применить против нас

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что находится в тесном контакте с соседними странами, чтобы сделать совместные шаги по выходу из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.

Его заявление приводит пресс-служба эстонского МИД, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсахкна, его министерство уже работает над соответствующим законопроектом. Решение о выходе из конвенции будет принимать Рийгикогу (парламент).

"Наш сосед Россия – агрессор, который был и остается самой серьезной угрозой безопасности не только для Эстонии, но и для всей Европы", – сказал он.

По его словам, по сравнению с 2004 годом, когда Эстония присоединилась к конвенции, ситуация с безопасностью значительно ухудшилась.

Глава эстонского МИД заявил, что в свете нынешней обстановки в сфере безопасности необходимо оценить все меры по укреплению сил сдерживания и обороноспособности, а также обеспечить силам обороны необходимую гибкость и свободу выбора.

"Россия не присоединилась к Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и неправильно, что мы запрещаем себе использовать оружие, которое Россия готова применить против нас", – подчеркнул Тсахкна.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили во вторник о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Членами Оттавской конвенции являются все страны Европейского Союза, тогда как Китай, Россия, США, Индия и Пакистан к ней не присоединились.

Литовская разведка предупредила ранее, что в течение трех-пяти лет Россия может создать потенциал, достаточный для ограниченных действий против НАТО.

А в оценке Датской службы оборонной разведки также сказано, что если война в Украине прекратится или заморозится, а НАТО не будет перевооружаться, Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе примерно через пять лет.