Радник президента Литви: Європа сама має фінансувати "Голос Америки", якщо є потреба

Старший радник президента Литви Фредерікас Янсонас вважає, що Європейський Союз або окремі країни Європи мають фінансувати діяльність "Голосу Америки", Радіо "Вільна Європа" (RFE) та інших ЗМІ, які втратили фінансування з боку США, якщо вони побачать у цьому необхідність.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить LRT.

Слова Янсонаса пролунали після того, як минулими вихідними адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила діяльність радіостанції та інших медіакомпаній, що фінансуються США.

"Якщо Європейський Союз або окремі держави регіону побачать, що ці ЗМІ необхідні для поширення інформації в країнах, де діє цензура, я думаю, можливо, нам слід поговорити про можливе фінансування цих ЗМІ, а не сидіти і вимагати, щоб хтось інший робив це за нас", – заявив Янсонас.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Перед тим надійшла новина про проблеми "Голосу Америки", де журналістів відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.

Раніше в Брюсселі, коментуючи рішення адміністрації Трампа припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.