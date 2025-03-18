Советник президента Литвы: Европа сама должна финансировать "Голос Америки", если есть необходимость

Старший советник президента Литвы Фредерикас Янсонас считает, что Европейский Союз или отдельные страны Европы должны финансировать деятельность "Голоса Америки", Радио "Свободная Европа" (RFE) и других СМИ, которые потеряли финансирование со стороны США, если они увидят в этом необходимость.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит LRT.

Слова Янсонаса прозвучали после того, как в минувшие выходные администрация президента США Дональда Трампа заморозила деятельность радиостанции и других медиакомпаний, финансируемых США.

"Если Европейский Союз или отдельные государства региона увидят, что эти СМИ необходимы для распространения информации в странах, где действует цензура, я думаю, возможно, нам следует поговорить о возможном финансировании этих СМИ, а не сидеть и требовать, чтобы кто-то другой делал это за нас", – заявил Янсонас.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.

Ранее в Брюсселе, комментируя решение администрации Трампа прекратить финансирование "Радио Свобода" и фактическую остановку вещания "Голоса Америки", заявили, что это будет играть на руку общим врагам.