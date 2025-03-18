Глава Нацрозвідки США назвала Трампа і Путіна "дуже хорошими друзями"

Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що президент США Дональд Трамп і кремлівський правитель Владімір Путін – "дуже хороші друзі", які зосереджені на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між США і Росією.

Її заяву наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

За словами Габбард, зв'язки між Росією і США мають "дуже давнє коріння".

Вона додала, що Трамп прагне розширювати відносини, зосереджені "навколо миру, процвітання, свободи і безпеки".

"У нас є два лідери двох великих країн, які є дуже хорошими друзями і дуже зосереджені на тому, як ми можемо зміцнити спільні цілі і спільні інтереси", – сказала Габбард.

Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.