Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент США Дональд Трамп и кремлевский правитель Владимир Путин – "очень хорошие друзья", которые сосредоточены на поиске путей укрепления связей между США и Россией.

Ее заявление приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

По словам Габбард, связи между Россией и США имеют "очень давние корни".

Она добавила, что Трамп стремится расширять отношения, сосредоточенные "вокруг мира, процветания, свободы и безопасности".

"У нас есть два лидера двух великих стран, которые являются очень хорошими друзьями и очень сосредоточены на том, как мы можем укрепить общие цели и общие интересы", – сказала Габбард.

Как известно, Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение относительно завершения войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.