У Литві впевнені, що Росію може стримати лише військова міць НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що лише військова міць НАТО може стримати Росію.

Про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що лідери НАТО повинні домовитися на своєму майбутньому саміті в Гаазі про збільшення оборонних витрат до 3–3,5% від ВВП, що "більш адекватно відображатиме потреби Альянсу, ніж чинні 2%".

"Слова не зупинять Росію, якою рухають імперіалістичні амбіції – тільки військова міць НАТО може це зробити. Європа повинна виконати своє домашнє завдання. Ми повинні бути амбітними у збільшенні витрат на оборону, тому що це єдиний спосіб для нас бути в безпеці", – наголосив він.

Очільник литовського МЗС акцентував на важливості того, аби кожна країна Альянсу взяла на себе відповідальність і "своїми діями продемонструвала тверду відданість нашій спільній безпеці".

"Це можливо лише шляхом виділення коштів і визначення оборони пріоритетом", – додав він.

Також, на думку Будріса, Кремль повинен отримати чіткий сигнал, що зі зміною керівництва США НАТО тільки посилився.

"Все це має стати сильним, стримуючим сигналом для Росії, що після виборів у США Альянс не ослаб, а став сильнішим. Що так, є багато питань щодо майбутнього в тій чи іншій сфері, але оборона не є одним з них, і що трансатлантичний зв'язок є ефективним і функціонує", – підсумував він.

На тлі цього нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати", хоча, переконаний він, "ми стали ближчими" до нього, ніж "були два тижні тому".