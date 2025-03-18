В Литве уверены, что Россию может сдержать только военная мощь НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что только военная мощь НАТО может сдержать Россию.

Об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что лидеры НАТО должны договориться на своем предстоящем саммите в Гааге об увеличении оборонных расходов до 3-3,5% от ВВП, что "более адекватно будет отражать потребности Альянса, чем действующие 2%".

"Слова не остановят Россию, которой движут империалистические амбиции – только военная мощь НАТО может это сделать. Европа должна выполнить свое домашнее задание. Мы должны быть амбициозными в увеличении расходов на оборону, потому что это единственный способ для нас быть в безопасности", – подчеркнул он.

Глава литовского МИД акцентировал на важности того, чтобы каждая страна Альянса взяла на себя ответственность и "своими действиями продемонстрировала твердую преданность нашей общей безопасности".

"Это возможно только путем выделения средств и определения обороны приоритетом", – добавил он.

Также по мнению Будриса, Кремль должен получить четкий сигнал, что со сменой руководства США НАТО только усилилось.

"Все это должно стать сильным, сдерживающим сигналом для России, что после выборов в США Альянс не ослаб, а стал сильнее. Что да, есть много вопросов относительно будущего в той или иной сфере, но оборона не является одним из них, и что трансатлантическая связь является эффективной и функционирует", – подытожил он.

На фоне этого напомним, что американский президент Дональд Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости " заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в Украине "нужно еще много работать", хотя, убежден он, "мы стали ближе" к нему, чем "были две недели назад".