Кандидат у президенти Румунії від ультраправих заперечує втручання РФ у вибори

Лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який балотується в президенти Румунії, заявив про відсутність доказів втручання Росії у президентські вибори.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Die Weltwoche.

За словами Сіміона, "немає достовірних доказів російського втручання" у вибори президента Румунії, натомість втручання "йшло з Брюсселя, з Парижа, від глобалістської еліти, яка розглядає Румунію як пішака у своїх геополітичних іграх".

"Йшлося не про захист демократії, а про те, щоб у виборах могли брати участь лише "схвалені" кандидати", – вважає лідер румунських ультраправих.

Також Сіміон розкритикував розслідування проти себе через заклики до насильства.

"Це просто політичні репресії, і я сподіваюся, що у них нічого не вийде, тому що це поверне нас у 1950-ті роки, коли у нас тут, в Румунії, була радянська окупація", – стверджує політик.

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів, пославшись на докази втручання з боку Росії.

Переможцю того туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента.

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