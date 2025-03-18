Кандидат в президенты Румынии от ультраправых отрицает вмешательство РФ в выборы

Лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который баллотируется в президенты Румынии, заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Die Weltwoche.

По словам Симиона, "нет достоверных доказательств российского вмешательства" в выборы президента Румынии , при этом вмешательство "шло из Брюсселя, из Парижа, от глобалистской элиты, которая рассматривает Румынию как пешку в своих геополитических играх".

"Речь шла не о защите демократии, а о том, чтобы в выборах могли участвовать только "одобренные" кандидаты", – считает лидер румынских ультраправых.

Также Симион раскритиковал расследование против себя из-за призывов к насилию.

"Это просто политические репрессии, и я надеюсь, что у них ничего не получится, потому что это вернет нас в 1950-е годы, когда у нас здесь, в Румынии, была советская оккупация", – утверждает политик.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.

Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Кэлину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.

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