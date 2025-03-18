Уряд Іспанії схвалив переселення неповнолітніх мігрантів з Канарських островів

Іспанський уряд у вівторок, 18 березня, схвалив реформу з перерозподілу тисяч неповнолітніх мігрантів без супроводу дорослих по всій країні з Канарських островів, де перебуває рекордна кількість прибулих.

Про таке повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Ухвалена урядом Іспанії реформа дозволить регіонам, чиї можливості з прийому мігрантів перевантажені, активувати механізм передачі частини неповнолітніх мігрантів в інші регіони.

За словами Анхеля Віктора Торреса, відповідального за відносини з регіонами міністра уряду Іспанії, на Канарських островах перебувають понад 5000 неповнолітніх мігрантів без супроводу дорослих, але острови мають можливість прийняти лише 900.

Він додав, що розподіл неповнолітніх відбуватиметься з урахуванням таких критеріїв, як чисельність населення, рівень доходу та наявність місць у кожному регіоні Іспанії.

Крім того, уряд Іспанії також виділить 100 млн євро, щоб допомогти регіонам з прийняттям мігрантів.

Зусилля щодо розподілу неповнолітніх мігрантів в Іспанії тривалий час пробуксовували через розбіжності між лівим урядом та опозиційною консервативною Народною партією, яка перебуває при владі в багатьох регіонах.

У 2024 році кількість мігрантів, які прибули на Канарські острови, зросла до майже 47 тисяч людей, побивши рекорд другий рік поспіль.

Іспанія стала однією з країн Європейського Союзу, де міграційний тиск в останні роки посилився через посилення контролю над нелегальною міграцією в Середземномор'ї.

У 2024 році, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, міграційний тиск на ЄС загалом послабився, хоча кількість прибулих через атлантичний маршрут продовжила зростати.