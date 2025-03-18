Правительство Испании одобрило переселение несовершеннолетних мигрантов с Канарских островов

Испанское правительство во вторник, 18 марта, одобрило реформу по перераспределению тысяч несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых по всей стране с Канарских островов, где находится рекордное количество прибывших.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Принятая правительством Испании реформа позволит регионам, чьи возможности по приему мигрантов перегружены, активировать механизм передачи части несовершеннолетних мигрантов в другие регионы.

По словам Анхеля Виктора Торреса, ответственного за отношения с регионами министра правительства Испании, на Канарских островах находятся более 5000 несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых, но острова имеют возможность принять только 900.

Он добавил, что распределение несовершеннолетних будет происходить с учетом таких критериев, как численность населения, уровень дохода и наличие мест в каждом регионе Испании.

Кроме того, правительство Испании также выделит 100 млн евро, чтобы помочь регионам с приемом мигрантов.

Усилия по распределению несовершеннолетних мигрантов в Испании долгое время пробуксовывали из-за разногласий между левым правительством и оппозиционной консервативной Народной партией, которая находится у власти во многих регионах.

В 2024 году количество мигрантов, прибывших на Канарские острова, выросло до почти 47 тысяч человек, побив рекорд второй год подряд.

Испания стала одной из стран Европейского Союза, где миграционное давление в последние годы усилилось из-за усиления контроля над нелегальной миграцией в Средиземноморье.

В 2024 году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, миграционное давление на ЕС в целом ослабло, хотя количество прибывших через атлантический маршрут продолжило расти.