Кандидата в президенти Польщі підловили на розхвалюванні себе ж під псевдонімом

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує колишня партія влади "Право і справедливість", зіткнувся зі звинуваченнями в тому, що у 2018 році похвалив свою роботу під псевдонімом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Навроцький, голова Інституту національної пам'яті Польщі та попередній керівник Музею Другої світової війни в Гданську, у 2018 році опублікував книгу під псевдонімом Тадеуш Батир.

Того ж року в інтерв'ю державному телеканалу TVP того ж року "Батир", презентуючи свою книгу, хвалив Навроцького як історика, "який надихнув мене на мою роботу".

‼️ Oto anonimowy "Tadeusz Batyr" chwalący Karola Nawrockiego.



więcej w artkule "Druga tożsamość Karola Nawrockiego" od Andrzeja Stankiewiczahttps://t.co/mCzfFPKmLO pic.twitter.com/VNXjxhwlVU – Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) March 17, 2025

Сам Навроцький тоді так само не підтверджував, що насправді стоїть за "Тадеушем Батиром", і навіть говорив, що цей "історик" звертався до нього по кілька порад.

Член Європарламенту від партії влади Польщі "Громадянська коаліція" Бартош Арлукович висміяв Навроцького, заявивши, що якщо той справді "зустрічався з Тадеушем і обмінювався з ним думками та інформацією, то справа виглядає серйозною".

Тим часом кандидат у президенти відмахнувся від критики, сказавши журналістам, що "літературні псевдоніми не є чимось новим у польській журналістиці, літературі та науці".

Зазначимо, що це не перший скандал довкола Кароля Навроцького: нещодавно на нього подали скаргу в прокуратуру у зв'язку з візитом до Москви, а ще раніше його звинуватили в брехні про використання службового житла.

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