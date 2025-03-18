Кандидата в президенты Польши подловили на расхваливании себя же под псевдонимом

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость", столкнулся с обвинениями в том, что в 2018 году похвалил свою работу под псевдонимом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Навроцкий, председатель Института национальной памяти Польши и предыдущий руководитель Музея Второй мировой войны в Гданьске, в 2018 году опубликовал книгу под псевдонимом Тадеуш Батыр.

В том же году в интервью государственному телеканалу TVP того же года "Батыр", представляя свою книгу, хвалил Навроцкого как историка, "который вдохновил меня на мою работу".

‼️ Oto anonimowy "Tadeusz Batyr" chwalący Karola Nawrockiego.



więcej w artkule "Druga tożsamość Karola Nawrockiego" od Andrzeja Stankiewiczahttps://t.co/mCzfFPKmLO pic.twitter.com/VNXjxhwlVU – Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) March 17, 2025

Сам Навроцкий тогда так же не подтверждал, что на самом деле стоит за "Тадеушем Батыром", и даже говорил, что этот "историк" обращался к нему за несколькими советами.

Член Европарламента от партии власти Польши "Гражданская коалиция" Бартош Арлукович высмеял Навроцкого, заявив, что если тот действительно "встречался с Тадеушем и обменивался с ним мнениями и информацией, то дело выглядит серьезным".

Между тем кандидат в президенты отмахнулся от критики, сказав журналистам, что "литературные псевдонимы не являются чем-то новым в польской журналистике, литературе и науке".

Отметим, что это не первый скандал вокруг Кароля Навроцкого: недавно на него подали жалобу в прокуратуру в связи с визитом в Москву, а еще раньше его обвинили во лжи об использовании служебного жилья.

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