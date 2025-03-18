Кандидата в президенты Польши подловили на расхваливании себя же под псевдонимом
Новости — Вторник, 18 марта 2025, 19:53 —
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость", столкнулся с обвинениями в том, что в 2018 году похвалил свою работу под псевдонимом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Навроцкий, председатель Института национальной памяти Польши и предыдущий руководитель Музея Второй мировой войны в Гданьске, в 2018 году опубликовал книгу под псевдонимом Тадеуш Батыр.
В том же году в интервью государственному телеканалу TVP того же года "Батыр", представляя свою книгу, хвалил Навроцкого как историка, "который вдохновил меня на мою работу".
‼️ Oto anonimowy "Tadeusz Batyr" chwalący Karola Nawrockiego.– Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) March 17, 2025
więcej w artkule "Druga tożsamość Karola Nawrockiego" od Andrzeja Stankiewiczahttps://t.co/mCzfFPKmLO pic.twitter.com/VNXjxhwlVU
Сам Навроцкий тогда так же не подтверждал, что на самом деле стоит за "Тадеушем Батыром", и даже говорил, что этот "историк" обращался к нему за несколькими советами.
Член Европарламента от партии власти Польши "Гражданская коалиция" Бартош Арлукович высмеял Навроцкого, заявив, что если тот действительно "встречался с Тадеушем и обменивался с ним мнениями и информацией, то дело выглядит серьезным".
Между тем кандидат в президенты отмахнулся от критики, сказав журналистам, что "литературные псевдонимы не являются чем-то новым в польской журналистике, литературе и науке".
Отметим, что это не первый скандал вокруг Кароля Навроцкого: недавно на него подали жалобу в прокуратуру в связи с визитом в Москву, а еще раньше его обвинили во лжи об использовании служебного жилья.
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