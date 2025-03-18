Главному сопернику Эрдогана помешали баллотироваться в президенты Турции

Стамбульский университет аннулировал диплом главного политического соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В Стамбульском университете во вторник заявили, что в 1990 году 38 студентов были незаконно переведены на англоязычную программу его факультета менеджмента.

В результате дипломы и научные степени 28 из них, включая Имамоглу, были аннулированы из-за "явных ошибок".

Заявлению университета предшествовало расследование предполагаемой подделки официальных документов, связанных с университетским дипломом мэра Стамбула.

Без университетского образования Имамоглу, представитель главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Турции, не может баллотироваться на пост президента по закону.

Он уже назвал решение Стамбульского университета незаконным и пообещал обжаловать его в суде.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.