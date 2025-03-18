Зеленський розраховує поговорити з Трампом після його дзвінка Путіну

Уточнено 22:09. Виправлено другий абзац після того, як стало відомо, що Зеленський спілкувався з журналістами онлайн.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що поговорить із Дональдом Трампом після його телефонного дзвінка господарю Кремля Владіміру Путіну 18 березня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне".

Зеленський заявив, що розраховує на розмову з президентом США, після чого "ми зрозуміємо деталі" обговорених ним із Путіним пропозицій стосовно припинення вогню.

"Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці", – сказав президент.

Глава держави додав, що хотів би, аби Трамп "почув і побачив, чого хоче Путін".

"Путін хоче зробити кілька наступальних дій на Запорізькому напрямку, на сході, на Харківському та Сумському напрямках. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну і вже тоді висувати ультиматуми з позиції сили", – зазначив Зеленський.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".