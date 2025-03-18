Зеленский рассчитывает поговорить с Трампом после его звонка Путину

Уточнено 22:09. Исправлен второй абзац после того, как стало известно, что Зеленский общался с журналистами онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что поговорит с Дональдом Трампом после его телефонного звонка хозяину Кремля Владимиру Путину 18 марта.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне".

Зеленский заявил, что рассчитывает на разговор с президентом США, после чего "мы поймем детали" обсужденных им с Путиным предложений о прекращении огня.

"Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике", – сказал президент.

Глава государства добавил, что хотел бы, чтобы Трамп "услышал и увидел, чего хочет Путин".

"Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", – отметил Зеленский.

Как известно, во время разговора Владимир Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".