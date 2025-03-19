У Нідерландах закликають до підтримки діяльності "Радіо Свободи"

Нідерланди підтримали ініціативу Чехії, щоб забезпечити з боку ЄС продовження діяльності "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп у Х, пише "Європейська правда".

Велдкамп заявив, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" – важливе джерело незалежних і обґрунтованих новин.

"Ми приєднуємося до заклику Чехії до спільної підтримки з боку ЄС, щоб гарантувати, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" зможе продовжувати свою діяльність – просувати демократичні цінності та свободу преси, а також протидіяти іноземним інформаційним маніпуляціям", – сказав він.

Скасування фінансування "Радіо Свобода", як повідомлялося, було пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєкту.

17 березня міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив про можливість купівлі "Радіо Свобода".

19 березня стало відомо, що "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM) та його посадових осіб Карі Лейк і Віктора Моралеса, намагаючись заблокувати рішення про припинення фінансування за федеральним грантом.