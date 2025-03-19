В Нидерландах призывают к поддержке деятельности "Радио Свободы"

Нидерланды, как и Чехия, выступают за совместную поддержку международных вещателей со стороны ЕС, чтобы обеспечить продолжение деятельности "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп в Х, пишет "Европейская правда".

Велдкамп заявил, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – важный источник независимых и обоснованных новостей.

"Мы поддерживаем призыв Чехии к совместной поддержке со стороны ЕС, чтобы обеспечить продолжение деятельности "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" – содействие демократическим ценностям и свободе прессы, а также противодействие иностранной информационной манипуляции", – сказал он.

Отмена финансирования "Радио Свобода", как сообщалось, была связана с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.

17 марта министр иностранных дел Ян Липавский заявил о возможности покупки "Радіо Свобода".

19 марта стало известно, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM) и его должностных лиц Кари Лейк и Виктора Моралеса, пытаясь заблокировать решение о прекращении финансирования по федеральному гранту.