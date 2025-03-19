Возле итальянского острова произошла авария: есть погибшие и пропавшие мигранты

Неподалеку от итальянского острова Лампедуза произошел инцидент с резиновой лодкой, перевозившей мигрантов, в результате которого есть погибшие и пропавшие без вести.

Об этом сообщил в среду, 19 марта, представитель Агентства ООН по делам беженцев, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В Агентстве ООН по делам беженцев рассказали, что в результате аварии по меньшей мере шесть мигрантов погибли, еще 40 считаются пропавшими без вести.

Представитель Агентства сообщил, что выжившие рассказали спасателям, что многие из группы из 56 мигрантов – из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Гвинеи и Мали – упали в воду из-за плохой погоды через несколько часов после того, как отправились из тунисского города Сфакс.

Итальянская береговая охрана отдельно сообщила, что вмешалась после того, как во вторник, 18 марта, получила сообщение о потерпевшей бедствие резиновой лодке и обнаружила 10 уцелевших и шестерых погибших.

Береговая охрана заявила, что поисково-спасательные работы продолжаются и в среду, 19 марта.

В связи с тем, что плохая погода затрудняет операции, береговую охрану поддерживают самолеты, предоставленные армией и полицией, а также пограничной службой Европейского Союза.

Остров Лампедуза расположен в Средиземном море между Тунисом, Мальтой и крупным итальянским островом Сицилией. Как пишет агентство, этот остров – первый порт для многих мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС из Северной Африки.

Отметим, правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением с участием страны Европейского Союза, которая перенаправляет мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС. Но центры стояли пустыми с ноября после того, как столкнулись с судебной волокитой.

26 января 2025 года информировали, что военно-морские силы Италиидоставят 49 мигрантов, которых они подобрали в международных водах, в центры содержания в Албании.

Эта переправка мигрантов была новой попыткой правительства Италии воплотить в жизнь свою миграционную политику после того, как судьи в Риме поставили под сомнение ее обоснованность и приказали вернуть в Италию первые две партии переправленных в Албанию мигрантов.