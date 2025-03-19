У Трампа рассчитывают на полное прекращение огня "через несколько недель"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уверен, что "за несколько недель" удастся добиться "полного прекращения огня" в российско-украинской войне.

Об этом он сказал в среду, 19 марта, в эфире Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Комментируя разговор между американским президентом и главой Кремля Владимиром Путиным, Уиткофф заявил, что они "договорились о пути к определенным условиям прекращения огня сегодня", а также о пути к "полному прекращению огня, который будет обсуждаться в течение следующих дней".

По его мнению, за "пару недель" удастся прийти к "полному прекращению огня".

"Я думаю, что за пару недель мы до этого дойдем. Много хороших новостей. Теперь дело за техническими группами, которые должны расставить все точки над "і", и все заинтересованы в этом процессе", – заверил он.

Напомним, Уиткофф заявил, что в воскресенье, 23 марта, в саудовском городе Джидда состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

В Белом доме по итогам разговора Путина и Трампа 18 марта заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.