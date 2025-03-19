Вчителі шкіл під егідою ЄС вимагають розширення їхніх прав і соціального захисту

Близько 400 вчителів та учнів так званих європейських шкіл у середу, 19 березня, влаштували акцію протесту в Брюсселі, вимагаючи покращення умов своєї праці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У Європейському Союзі діють 13 європейських шкіл, які навчають близько 28 тисяч дітей співробітників інституцій ЄС і дипломатів. Чинна глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також навчалась у такій школі.

Тоді як близько половини викладачів є представниками країн ЄС, решту набирає на конкурсній основі кожен заклад – і вони отримують меншу зарплату і не захищені законодавством ЄС.

Протестувальники, серед яких були також учні європейських шкіл та їхні батьки, вимагають створення правової бази, яка б дозволила вчителям цих шкіл об'єднуватися в профспілки і захищати свої права.

"Нам бракує офіційного статусу вчителя, вчительської пенсії та права на об'єднання в профспілки", – сказала журналістам вчителька суспільствознавства з Бельгії Люсіль Анрі.

Тим часом керівник Офісу генерального секретаря європейських шкіл Андреас Бекманн заявив, що багато вимог протестувальників можна легко втілити життя.

Заключний цілодобовий страйк вчителів запланований на 1 квітня, зазначає Reuters.

Нагадаємо, минулого року вчителі в Сербії влаштували страйк через скарги на низьку заробітну плату, через що в багатьох школах країни заняття скасували або скоротили.