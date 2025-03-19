Єврокомісія розповіла, що Apple має зробити для відповідності правилам ЄС

Європейська комісія 19 березня ухвалила два рішення, які зобовʼязують компанію Apple вжити заходів для відповідності вимогам взаємосумісності електронних пристроїв у ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС минулого року відкрив два провадження, щоб визначити кроки, необхідні Apple для дотримання законодавства Євросоюзу в частині взаємосуміності.

Перше рішення передбачає збільшення доступу до операційної системи iOS з боку інших пристроїв – як-то розумних годинників, навушників чи телевізорів.

Друге рішення спрямоване на підвищення рівня прозорості та ефективності процесу запиту розробниками програмного забезпечення доступу до функцій iPhone.

"Ефективна взаємосумісність для пристроїв третіх сторін – це важливий крок на шляху до відкриття системи Apple", – вважає віцепрезидентка Єврокомісії Тереза Рібера.

Навесні 2024 року Єврокомісія почала розслідування щодо компаній Apple, Google та Meta щодо дотримання нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.

У жовтні Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо можливого недотримання онлайн-платформою продажів Temu вимог європейського Акту про цифрові послуги.