Еврокомиссия рассказала, что Apple должна сделать для соответствия правилам ЕС

Европейская комиссия 19 марта приняла два решения, обязывающие компанию Apple принять меры для соответствия требованиям совместимости электронных устройств в ЕС.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС в прошлом году открыл два производства, чтобы определить шаги, необходимые Apple для соблюдения законодательства Евросоюза в части совместимости.

Первое решение предусматривает увеличение доступа к операционной системе iOS со стороны других устройств – как умных часов, наушников или телевизоров.

Второе решение направлено на повышение уровня прозрачности и эффективности процесса запроса разработчиками программного обеспечения доступа к функциям iPhone.

"Эффективная совместимость для устройств третьих сторон – это важный шаг на пути к открытию системы Apple", – считает вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера.

Весной 2024 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Google и Meta по соблюдению новых правил цифровой конкуренции (DMA), направленных на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.

В октябре Еврокомиссия официально начала расследование относительно возможного несоблюдения онлайн-платформой продаж Temu требований европейского Акта о цифровых услугах.