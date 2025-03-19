Президент Финляндии: Украина в лучшем военном положении, чем думают

Финский президент Александр Стубб после разговора с украинским визави Владимиром Зеленским оптимистично оценил ситуацию на поле боя для Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Yle.

По словам Стубба, его оценка военного положения Украины основывается на разговорах с Зеленским и его командой, которые в среду находятся с визитом в Финляндии.

"Сегодня мы услышали от президента Зеленского о ситуации на восточном фронте и в Курске. Лучше, чем сообщают открытые источники", – добавил он.

Президент Финляндии не стал уточнять, на чем основывается эта оценка, лишь отметив, что "доверяет оценке президента Зеленского больше, чем" Путину.

Ранее Стубб заявил, что опыт Финляндии свидетельствует, что Украина ни в коем случае не должна соглашаться на условия России, которые будут означать потерю суверенитета и территориальной целостности.

Финский президент также заявил, что красной линией для Европы в процессе мирных переговоров с Россией является обеспечение того, чтобы РФ не могла повторить свою агрессию в будущем.