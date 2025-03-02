В Сербии десятки тысяч людей снова протестовали из-за трагедии на вокзале
Новости — Воскресенье, 2 марта 2025, 11:18 —
Десятки тысяч людей собрались в городе Ниш на юге Сербии в субботу, 1 марта, чтобы почтить память жертв катастрофы на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад и выразить протест против действующей власти.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.
В 11:52 утра субботы – именно в это время 1 ноября 2024 года обвалилось накрытие железнодорожного вокзала в Новом Саду – тысячи людей стояли молча на центральных улицах Ниша, чтобы почтить память жертв.
Кроме того, сотни студентов прошли маршем в Ниш на акцию протеста, к ним присоединились около 1500 человек на мотоциклах.
Трагедия, приведшая к гибели 15 человек во втором по величине городе Сербии, привела к волне возмущения в обществе и массовым протестам во главе со студентами.
Они требуют от властей опубликовать документы, касающиеся обвала накрытия вокзала, привлечь к ответственности виновных, снять обвинения со студентов, участвующих в протестах, и увеличить бюджет на высшее образование.
Протесты превратились в самую большую угрозу десятилетнему удержанию власти президентом Александаром Вучичем, поскольку многие сербы обвиняют в трагедии коррупцию в правительстве.
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