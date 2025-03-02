Укр Рус Eng

В Сербии десятки тысяч людей снова протестовали из-за трагедии на вокзале

фото
Новости — Воскресенье, 2 марта 2025, 11:18 — Олег Павлюк

Десятки тысяч людей собрались в городе Ниш на юге Сербии в субботу, 1 марта, чтобы почтить память жертв катастрофы на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад и выразить протест против действующей власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В 11:52 утра субботы – именно в это время 1 ноября 2024 года обвалилось накрытие железнодорожного вокзала в Новом Саду – тысячи людей стояли молча на центральных улицах Ниша, чтобы почтить память жертв.

Кроме того, сотни студентов прошли маршем в Ниш на акцию протеста, к ним присоединились около 1500 человек на мотоциклах.

 
Фото: Reuters

Трагедия, приведшая к гибели 15 человек во втором по величине городе Сербии, привела к волне возмущения в обществе и массовым протестам во главе со студентами.

Вице-премьер Сербии обвинить Запад в дестабилизации после встречи с главой разведки РФ

Они требуют от властей опубликовать документы, касающиеся обвала накрытия вокзала, привлечь к ответственности виновных, снять обвинения со студентов, участвующих в протестах, и увеличить бюджет на высшее образование.

Протесты превратились в самую большую угрозу десятилетнему удержанию власти президентом Александаром Вучичем, поскольку многие сербы обвиняют в трагедии коррупцию в правительстве.

Читайте также: Вучича принуждают к уступкам: способны ли массовые протесты изменить власть в Сербии

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия
Реклама: