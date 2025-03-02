Рубіо заявив, що не спілкувався з Зеленським від скандалу в Білому домі

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським з п’ятниці.

Про це він сказав в ефірі ABC News, передає "Європейська правда".

Рубіо запитали, чи були контакти з Володимиром Зеленським з часу скандальної зустрічі в Овальному кабінеті.

"Ми не мали контактів з ними з п’ятниці" – сказав він, зазначивши, що за 10 днів до п’ятниці адміністрація мала низку контактів з представниками української влади.

Також він згадав про кілька своїх дзвінків з главою МЗС України Андрієм Сибігою, "але не після всього".

Рубіо також нагадав про допис Дональда Трампа у Truth Social: "Ми будемо готові до повторної взаємодії, коли вони будуть готові добиватися миру, це є чіткою метою президента".

Раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів свою версію подій у Білому домі після публічної сварки Дональда Трампа й Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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