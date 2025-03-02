Рубио заявил, что не общался с Зеленским от скандала в Белом доме

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским с пятницы.

Об этом он сказал в эфире ABC News, передает "Европейская правда".

Рубио спросили, были ли контакты с Владимиром Зеленским со времени скандальной встречи в Овальном кабинете.

"Мы не имели контактов с ними с пятницы", – сказал он, отметив, что за 10 дней до пятницы администрация имела ряд контактов с представителями украинской власти.

Также он упомянул о нескольких своих звонках с главой МИД Украины Андреем Сибигой, "но не после всего".

Рубио также напомнил о сообщении Дональда Трампа в Truth Social: "Мы будем готовы к повторному взаимодействию, когда они будут готовы добиваться мира, это является четкой целью президента".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц рассказал свою версию событий в Белом доме после публичной ссоры Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса с Владимиром Зеленским.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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