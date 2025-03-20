Один мигрант погиб при попытке пересечь Ла-Манш

В проливе Ла-Манш в результате инцидента с лодкой, перевозившей мигрантов, погиб один человек.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные французских властей, передает "Европейская правда".

В ночь на 20 марта лодка с мигрантами пыталась пересечь Ла-Манш из Франции и попала в аварию, в результате чего один человек погиб.

Французские местные власти сообщили, что 15 человек были спасены и доставлены на берег в порту Гравелин, недалеко от Дюнкерка.

За 2024 год в попытках добраться до Британии через Ла-Манш погибли по меньшей мере 77 мигрантов. По данным префектуры, это больше всего с 2018 года.

Как сообщалось, в правительстве Великобритании предлагают объявить уголовным преступлением "создание угрозы жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.

В течение 10 февраля в Ла-Манше спасли около 230 мигрантов, которые пытались небольшими лодками добраться до берегов Британии, двух человек нашли погибшими на берегу.