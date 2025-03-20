Прем'єр Швеції "обережно оптимістичний" щодо переговорів про мир в Україні

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що він "обережно оптимістичний" щодо переговорів між США, Україною та Росією про припинення російсько-української війни.

Про це він заявив, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Крістерссон заявив, що зараз склалася ситуація, коли "США хочуть переговорів, Україна хоче переговорів, але ніхто не знає, чого зараз хоче Росія".

"М'яч зараз на полі Росії, вони повинні сказати "так" переговорам, без жодних "якщо" і "але", – наголосив прем’єр Швеції.

На його думку, важливо, що Україна і США мають волю і здатність дійти згоди, "але це матиме сенс лише тоді, коли Росія також погодиться".

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що очільник Кремля Владімір Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Наступного дня президент Володимир Зеленський розповів, що він та Дональд Трамп домовились обговорити технічні деталі часткового перемирʼя – відмови від ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Своєю чергою Трамп заявив, що розмови з очільником Кремля, а потім з українським президентом – це "дві дуже хороші розмови".

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