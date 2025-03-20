Премьер Швеции "осторожно оптимистичен" относительно переговоров о мире в Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что он "осторожно оптимистичен" в отношении переговоров между США, Украиной и Россией о прекращении российско-украинской войны.

Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Кристерссон заявил, что сейчас сложилась ситуация, когда "США хотят переговоров, Украина хочет переговоров, но никто не знает, чего сейчас хочет Россия".

"Мяч сейчас на поле России, они должны сказать "да" переговорам, без всяких "если" и "но", – подчеркнул премьер Швеции.

По его мнению, важно, что у Украины и США есть воля и способность прийти к согласию, "но это будет иметь смысл только тогда, когда Россия также согласится".

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что глава Кремля Владимир Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

На следующий день президент Владимир Зеленский рассказал, что он и Дональд Трамп договорились обсудить технические детали частичного перемирия – отказа от ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

В свою очередь Трамп заявил, что разговоры с главой Кремля, а затем с украинским президентом – это "два очень хороших разговора".

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