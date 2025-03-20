У Словаччині внаслідок пожежі загинули кілька ромів, серед них діти

На сході Словаччини пожежа охопила бідне ромське поселення, внаслідок чого загинули люди.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на мерію міста Великий Шариш, передає "Європейська правда".

Пожежа, що охопила бідне ромське поселення у місті Великий Шариш, забрала життя п'ятьох людей, четверо з яких – діти.

За даними місцевої влади, вогонь знищив вісім будинків, в яких мешкало 30 осіб.

Внаслідок пожежі 11 дорослих і семеро дітей були розміщені в громадському центрі.

Агентство зазначило, що роми є найбільш соціально ізольованою групою меншин в Словаччині, яка тривалий час страждає від дискримінації, маргіналізації та бідності.

Нагадаємо, нещодавно, у ніч на 16 березня у Північній Македонії сталась трагедія в місті Кочани, де внаслідок пожежі у нічному клубі загинули десятки людей. Попередньою причиною пожежі називають використання піротехніки.

За останніми даними, жертвами пожежі у Кочанах стали 59 осіб.