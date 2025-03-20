Россия на консультации с США по войне в Украине отправит эфэсбешника

Россия заявила о проведении технических переговоров с США в Эр-Рияде 24 марта, на которых Москву будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Об этом сказал помощник хозяина Кремля Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

По словам Ушакова, российско-американские переговоры в понедельник в Саудовской Аравии состоятся на уровне "назначенных президентами экспертов".

"С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", – добавил он.

Отметим, что Беседа ранее возглавлял так называемую 5-ю службу ФСБ, которая курирует сбор информации об Украине. Именно на основе собранных ею данных Путин принимал решение о вторжении в Украину в 2022 году.

Комментируя выбор представителей с российской стороны, Ушаков назвал их "действительно опытными переговорщиками, которые хорошо разбираются в международной проблематике".

Помощник Путина добавил, что американская команда тоже сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы.

В Белом доме ранее анонсировали, что 23 марта в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Также анонсировалась встреча представителей Киева и Вашингтона о технических вопросах "частичного перемирия".