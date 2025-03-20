Італія передає 9 млн євро на підтримку сільського господарства на Одещині

Італія запускає проєкт "Pro.UKR" вартістю 9 мільйонів євро, метою якого є сприяння сталому розвитку сільського господарства та продовольчій безпеці в аграрних районах Одеської області.

Про це "Європейській правді" повідомило посольство Італії в Україні.

Угоду про запуск "Pro.UKR" із Міжнародним центром передових середземноморських агрономічних досліджень італійського міста Барі підписали в присутності посла Італії Карло Формози та міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

Проєкт дозволить зміцнити спроможності виробників сільськогосподарської продукції на Одещині та буде повністю реалізовано в Одесі – місті, над яким Італія взяла патронат щодо відновлення.

Програма передбачатиме "надання інструментів для виробництва у галузі сільського господарства та зоотехніки, впровадження новітніх технологій та сталих систем іригації", пояснили в посольстві.

Раніше стало відомо, що Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро.