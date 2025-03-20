Италия передает 9 млн евро на поддержку сельского хозяйства в Одесской области

Италия запускает проект "Pro.UKR" стоимостью 9 млн евро, целью которого является содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности в аграрных районах Одесской области.

Об этом "Европейской правде" сообщило посольство Италии в Украине.

Соглашение о запуске "Pro.UKR" с Международным центром передовых средиземноморских агрономических исследований итальянского города Бари подписали в присутствии посла Италии Карло Формозы и министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Проект позволит укрепить способности производителей сельскохозяйственной продукции в Одесской области и будет полностью реализован в Одессе – городе, над которым Италия взяла патронат по восстановлению.

Программа будет предусматривать "предоставление инструментов для производства в области сельского хозяйства и зоотехники, внедрение новейших технологий и устойчивых систем ирригации", пояснили в посольстве.

Ранее стало известно, что Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 миллионов евро.