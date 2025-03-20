Президент Литви вказав на "п'яту колону", що діє проти інтересів країни

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що в країні активізується "п'ята колона", і з нею необхідно боротися "безжально".

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа розкритикував керівну коаліцію країни, зазначивши, що існують "непотрібні тертя", які "свідомо організовує один із партнерів"

"Коаліція могла б працювати набагато успішніше, якби цих розбіжностей не було, і не доводилося б витрачати стільки часу на пояснення, чому один партнер голосує або діє так, а інші – по-іншому. Але, що ж, можливо, це можна назвати "хворобами зростання" коаліції", – сказав литовський президент.

Він також заявив, що бачить, як "п'ята колона піднімає голову".

"Я бачу посилення "п'ятої колони". Вони діють досить хитро – іноді намагаються видати себе за прихильників Трампа. Але насправді це звичайнісінька, примітивна, побутова "п'ята колона". Ми не можемо поступатися їм інформаційним простором, повинні боротися з ними – і боротися безжально", – резюмував Науседа.

Варто зазначити, що нещодавно спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із "Зорею Німану", яку очолює відомий своїми антиукраїнськими і антисемітськими висловлюваннями Ремігіюс Жемайтайтіс, була помилкою.

Скандальний Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

Водночас прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявляв, що не вважає Жемайтайтіса і його скандальні заяви ключовою проблемою для роботи коаліції.

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