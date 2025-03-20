Президент Литвы указал на "пятую колонну", действующую против интересов страны

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в стране активизируется "пятая колонна", и с ней необходимо бороться "безжалостно".

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа раскритиковал правящую коалицию страны, отметив, что существуют "ненужные трения", которые "сознательно организует один из партнеров"

"Коалиция могла бы работать гораздо успешнее, если бы этих разногласий не было, и не приходилось бы тратить столько времени на объяснение, почему один партнер голосует или действует так, а другие – по-другому. Но, что ж, возможно, это можно назвать "болезнями роста" коалиции", – сказал литовский президент.

Он также заявил, что видит, как "пятая колонна поднимает голову".

"Я вижу усиление "пятой колонны". Они действуют довольно хитро – иногда пытаются выдать себя за сторонников Трампа. Но на самом деле это самая обычная, примитивная, бытовая "пятая колонна". Мы не можем уступать им информационное пространство, должны бороться с ними – и бороться безжалостно", – резюмировал Науседа.

Стоит отметить, что недавно спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что коалиция с "Зарей Немана", которую возглавляет известный своими антиукраинскими и антисемитскими высказываниями Ремигиюс Жемайтайтис, была ошибкой.

Скандальный Жемайтайтис в последнее время подвергся критике за свои высказывания, в частности, за пренебрежительные комментарии в адрес Украины.

В то же время премьер Гинтаутас Палуцкас заявлял, что не считает Жемайтайтиса и его скандальные заявления ключевой проблемой для работы коалиции.

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