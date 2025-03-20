У керівній коаліції Іспанії намітився розкол через витрати на оборону

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес у четвер пообіцяв збільшити витрати на оборону, хоча голосування в парламенті засвідчило, що в його урядовій коаліції існують розбіжності з цього питання.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Іспанія має найнижчі в НАТО видатки на оборону – 1,3% від ВВП 2024 році, тому Санчес намагається йти в ногу з європейськими партнерами, стурбованими російською загрозою та ненадійністю США за президентства Дональда Трампа.

Але вдома він стикається з опозицією з боку союзників, які не бажають жертвувати соціальними витратами заради оборони.

Соціалістична партія Санчеса проголосувала проти заходів, висунутих лівою регіональною партією в нижній палаті парламенту, яка виступала проти збільшення видатків на оборону і закликала Іспанію покинути НАТО.

Однак молодший партнер соціалістів по коаліції партія Sumar, яка очолює п'ять міністерств в уряді Санчеса, підтримала їх. Зрештою заходи так і не ухвалили.

При цьому перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі Санчес сказав, що налаштований на збільшення витрат на оборону і безпеку, хоча і виступив проти терміну "переозброєння", використаного в "Білій книзі", оприлюдненій главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

"Ми маємо говорити по-іншому, по-іншому звертатися до наших громадян, коли ми говоримо про необхідність покращення безпеки і європейських оборонних можливостей", – сказав він.

Санчес заявив, що Іспанія досягне цільового показника витрат НАТО в 2% ВВП раніше, ніж до 2029 року, що було попереднім терміном.

Раніше Санчес запропонував зарахувати до витрат на оборону кібербезпеку, боротьбу з тероризмом і боротьбу зі змінами клімату.

Іспанія перебуває в центрі уваги поряд з іншими країнами, що відстають від цільового показника НАТО у 2%, на тлі того, що президент США Дональд Трамп закликав Європу більше платити за власну безпеку і оголосив 5% від ВВП як нову мету оборонних витрат.

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