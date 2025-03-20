В правящей коалиции Испании наметился раскол из-за расходов на оборону

Испанский премьер-министр Педро Санчес в четверг пообещал увеличить расходы на оборону, хотя голосование в парламенте показало, что в его правительственной коалиции существуют разногласия по этому вопросу.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Испания имеет самые низкие в НАТО расходы на оборону – 1,3% от ВВП в 2024 году, поэтому Санчес пытается идти в ногу с европейскими партнерами, обеспокоенными российской угрозой и ненадежностью США при президентстве Дональда Трампа.

Но дома он сталкивается с оппозицией со стороны союзников, которые не желают жертвовать социальными расходами ради обороны.

Социалистическая партия Санчеса проголосовала против мер, выдвинутых левой региональной партией в нижней палате парламента, которая выступала против увеличения расходов на оборону и призвала Испанию покинуть НАТО.

Однако младший партнер социалистов по коалиции партия Sumar, возглавляющая пять министерств в правительстве Санчеса, поддержала их. В итоге меры так и не приняли.

При этом перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе Санчес сказал, что настроен на увеличение расходов на оборону и безопасность, хотя и выступил против термина "перевооружение", использованного в "Белой книге", обнародованной главой дипломатии ЕС Кайей Каллас.

"Мы должны говорить по-другому, по-другому обращаться к нашим гражданам, когда мы говорим о необходимости улучшения безопасности и европейских оборонных возможностей", – сказал он.

Санчес заявил, что Испания достигнет целевого показателя расходов НАТО в 2% ВВП раньше, чем к 2029 году, что было предыдущим сроком.

Ранее Санчес предложил отнести к расходам на оборону кибербезопасность, борьбу с терроризмом и борьбу с изменениями климата.

Испания находится в центре внимания наряду с другими странами, отстающими от целевого показателя НАТО в 2%, на фоне того, что президент США Дональд Трамп призвал Европу больше платить за собственную безопасность и объявил 5% от ВВП как новую цель оборонных расходов.

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