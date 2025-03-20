В Іспанії пом’якшили обмеження на відстріл вовків

Парламент Іспанії у четвер схвалив позбавлення вовків статусу виду, що охороняється, тим самим відкривши шлях до відстрілу хижаків на півночі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рішення парламенту скасовує захід, ухвалений у 2021 році, який поширював захист вовків на північ від річки Дору. До цього на півночі Іспанії було дозволено контрольоване полювання на вовків.

Зусилля із захисту вовка в Європі ослабли після того, як минулого тижня Європейська комісія запропонувала знизити охоронний статус вовків, посилаючись на зростання їхньої популяції та збільшення конфліктів з власниками худоби.

Зміна законодавства в Європі може призвести до дозволу полювання на вовків і на південь від річки Дору, що до цього часу було суворо заборонено.

Фермери привітали цей захід, тоді як захисники природи засудили його як "трагічний" як для вовків, так і для біорізноманіття країни.

Сільськогосподарська асоціація COAG привітала зміну законодавства.

COAG заявила, що вовки несуть відповідальність за вбивство 15 000 сільськогосподарських тварин в Іспанії щороку.

Європейська комісія ще 2023 року оголосила про намір змінити статус вовків.

Це було особистою ініціативою президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році.

Згодом країни Європи підтримали пропозицію знизити охоронний статус вовків, реагуючи на вимоги фермерів, які звинувачують хижаків у полюванні на їхню худобу.