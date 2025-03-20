В Испании смягчили ограничения на отстрел волков

Парламент Испании в четверг одобрил лишение волков статуса охраняемого вида, тем самым открыв путь к отстрелу хищников на севере страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение парламента отменяет меру, принятую в 2021 году, которая распространяла защиту волков на север от реки Дору. До этого на севере Испании была разрешена контролируемая охота на волков.

Усилия по защите волка в Европе ослабли после того, как на прошлой неделе Европейская комиссия предложила снизить охранный статус волков, ссылаясь на рост их популяции и увеличение конфликтов с владельцами скота.

Изменение законодательства в Европе может привести к разрешению охоты на волков и к югу от реки Дору, что до сих пор было строго запрещено.

Фермеры приветствовали эту меру, тогда как защитники природы осудили ее как "трагическую" как для волков, так и для биоразнообразия страны.

Сельскохозяйственная ассоциация COAG приветствовала изменение законодательства.

COAG заявила, что волки несут ответственность за убийство 15 000 сельскохозяйственных животных в Испании ежегодно.

Европейская комиссия еще в 2023 году объявила о намерении изменить статус волков.

Это было личной инициативой президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году.

Впоследствии страны Европы поддержали предложение снизить охранный статус волков, реагируя на требования фермеров, которые обвиняют хищников в охоте на их скот.