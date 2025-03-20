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У разі мирної угоди ЄС хоче змінити пріоритети допомоги Україні зі зброї на відбудову

Новини — Четвер, 20 березня 2025, 19:38 — Сергій Сидоренко

Європейський Союз вважає очевидною потребу перепланування допомоги Україні у разі, якщо буде досягнута стійка мирна угода з Росією.

Про це заявив єврокомісар Валдіс Домбровскіс, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на зустрічі з журналістами у Києві.

Єврокомісар наголосив, що для Євросоюзу передусім важливо, щоби йшлося про справедливий та тривалий мир, за якого не буде небезпеки нового нападу на Україну.

"Але якщо буде перемир’я або мирна угода – то це безмовно вплине  на планування. Очевидно, фокус зміститься з поточної військової допомоги на відновлення, реконструкцію", – заявив він.

Представник Єврокомісії запевнив, що рішення буде ухвалюватися у вигляді, який відповідатиме запиту України.

"Це те, що нам однозначно треба буде обговорити з українською владою, щоби побачити, як ми можемо змінити фінансування від міжнародних донорів. Зрештою, одне з базових питань – під час оцінки фінансових потреб України – це питання про те, як довго триватиме війна, якою буде її інтенсивність тощо", – пояснив він.

За словами Домбровскіса, ЄС готовий до гнучкості – коригування за потреби може зачепити також допомогу вже заплановану на 2025 рік.

"З боку ЄС ми готові скоригувати наше фінансування, як у контексті зменшення або припинення подальшої військової допомоги США, так і в контексті прогресу в питанні припинення вогню або укладення мирної угоди", – заявив єврокомісар.

Як повідомлялося, Домбровскіс у Києві також розповів, як ЄС допомагатиме бюджету України до кінця 2025 року.

Також він повідомив, що частина зі 150 млрд євро на "переозброєння Європи" піде на зброю для ЗСУ.

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