В случае мирной сделки ЕС хочет изменить приоритет помощи Украине с оружия на восстановление

Европейский Союз считает очевидной необходимость перепланирования помощи Украине в случае, если будет достигнуто устойчивое мирное соглашение с Россией.

Об этом заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис, отвечая на вопрос "Европейской правды" на встрече с журналистами в Киеве.

Еврокомиссар подчеркнул, что для Евросоюза прежде всего важно, чтобы речь шла о справедливом и длительном мире, при котором не будет опасности нового нападения на Украину.

"Но если будет перемирие или мирное соглашение – то это безусловно повлияет на планирование. Очевидно, фокус сместится с текущей военной помощи на восстановление, реконструкцию", – заявил он.

Представитель Еврокомиссии заверил, что решение будет приниматься в виде, который будет отвечать запросу Украины.

"Это то, что нам однозначно надо будет обсудить с украинскими властями, чтобы увидеть, как мы можем изменить финансирование от международных доноров. В конце концов, один из базовых вопросов – при оценке финансовых потребностей Украины – это вопрос о том, как долго продлится война, какой будет ее интенсивность и т.д.", – пояснил он.

По словам Домбровскиса, ЕС готов к гибкости – корректировка при необходимости может затронуть также помощь уже запланированную на 2025 год.

"Со стороны ЕС мы готовы скорректировать наше финансирование, как в контексте уменьшения или прекращения дальнейшей военной помощи США, так и в контексте прогресса в вопросе прекращения огня или заключения мирного соглашения", – заявил еврокомиссар.

Как сообщалось, Домбровскис в Киеве также рассказал, как ЕС будет помогать бюджету Украины до конца 2025 года.

Также он сообщил, что часть из 150 млрд евро на "перевооружение Европы" пойдет на оружие для ВСУ.