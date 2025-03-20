Премьер Британии: Путин нарушит соглашение по Украине, если не будет гарантий
Британский премьер-министр Кир Стармер отметил необходимость обеспечения любого потенциального соглашения о завершении войны в Украине, потому что без этого Россия его нарушит.
Об этом он сказал во время визита на военную базу недалеко от Лондона, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
Стармер напомнил о встрече на уровне военных представителей, которая проходит в Британии в четверг и целью которой является "гарантировать, что любое соглашение, которое будет заключено, будет защищено".
"То, что происходит здесь, – это превращение политических намерений в реальность, а концепции – в планы", – считает он.
Премьер Британии отметил важность планирования будущих мирных инициатив по Украине, потому что "мы знаем одно наверняка: соглашение без всякой основы – это то, что Путин нарушит".
"Мы знаем это, потому что это произошло раньше. Я абсолютно уверен, что это произойдет снова", – добавил Стармер.
Высшие военные офицеры из так называемой "коалиции решительных" в четверг встречаются в военном штабе Британии на окраине Лондона, чтобы обсудить планы по введению в Украину международных сил.
На этом фоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не будет иметь права вето в вопросе потенциального развертывания иностранных войск в Украине.