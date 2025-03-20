Reuters: ЄС обговорює різке скорочення імпорту цукру з України

Європейська комісія планує різко скоротити імпорт українського цукру після того, як виробники ЄС поскаржилися на те, що його великі поставки призвели до обвалу цін.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на три джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією Reuters, намір знизити імпорт цукру з України озвучив комісар ЄС з питань сільського господарства Крістоф Гансен під час зустрічі з лідерами французьких фермерських спілок та представниками галузі на Паризькій сільськогосподарській виставці наприкінці лютого.

Тоді Гансен не сказав, на скільки саме може бути скорочений імпорт українського цукру, але сказав, що він буде "значно нижчим" за нинішній рівень, повідомляють джерела Reuters.

Вони також вказали, що, за словами єврокомісара, ЄС перегляне інші види імпорту з України – наприклад зернові, не розкриваючи подробиць.

На прохання прокоментувати ситуацію Єврокомісія лише відповіла, що їй відомо про занепокоєння фермерів та країн-членів ЄС щодо певних видів сільськогосподарського імпорту.

Міністр аграрної політики України Віталій Коваль у коментарі Reuters наголосив на важливості збереження безперервності поставок української продукції до ЄС.

Євросоюз у 2022 році надав Україні вільний доступ до своїх сільськогосподарських ринків в рамках підтримки після вторгнення Росії, але протести фермерів ЄС змусили його скоротити підтримку.

Уже на початку року повідомлялось, що в Єврокомісії нібито думають не продовжувати пільговий режим торгівлі для України, термін дії якого спливає у червні, у його поточному вигляді.