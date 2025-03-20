Reuters: ЕС обсуждает резкое сокращение импорта сахара из Украины

Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинского сахара после того, как производители ЕС пожаловались на то, что его большие поставки привели к обвалу цен.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, пишет "Европейская правда".

По информации Reuters, намерение снизить импорт сахара из Украины озвучил комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Кристоф Гансен во время встречи с лидерами французских фермерских союзов и представителями отрасли на Парижской сельскохозяйственной выставке в конце февраля.

Тогда Хансен не сказал, на сколько именно может быть сокращен импорт украинского сахара, но сказал, что он будет "значительно ниже" нынешнего уровня, сообщают источники Reuters.

Они также указали, что, по словам еврокомиссара, ЕС пересмотрит другие виды импорта из Украины – например зерновые, не раскрывая подробностей.

На просьбу прокомментировать ситуацию Еврокомиссия лишь ответила, что ей известно о беспокойстве фермеров и стран-членов ЕС относительно определенных видов сельскохозяйственного импорта.

Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль в комментарии Reuters подчеркнул важность сохранения непрерывности поставок украинской продукции в ЕС.

Евросоюз в 2022 году предоставил Украине свободный доступ к своим сельскохозяйственным рынкам в рамках поддержки после вторжения России, но протесты фермеров ЕС заставили его сократить поддержку.

Уже в начале года сообщалось, что в Еврокомиссии якобы думают не продолжать льготный режим торговли для Украины, срок действия которого истекает в июне, в его текущем виде.