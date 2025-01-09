Польща хоче пов'язати продовження пільгової торгівлі з Україною і угоду з Меркосур

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори про продовження лібералізованої торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною повинні бути пов'язані з переговорами щодо торговельної угоди між ЄС та країнами Південної Америки (Меркосур).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Як угода між ЄС та Меркосур, так і торгові пільги для України, якщо вони будуть підтверджені, призведуть до збільшення потоку м'яса птиці та цукру на ринок ЄС за нульовим тарифом.

Однак Польща, яка в цьому півріччі головує в ЄС, є найбільшим виробником м'яса птиці в ЄС. Вона також вважає цукор "чутливим продуктом".

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"Об'єднання переговорів щодо України та Меркосур дозволило б нашій країні збалансувати вплив обох угод на вітчизняне сільськогосподарське виробництво", – заявив Секерський.

Вимога міністра також має політичний вимір. Це пов'язано з тим, що опозиційна партія "Право і справедливість" розраховує на голоси сільського населення на травневих президентських виборах, і урядова коаліція хоче обмежити вплив, який там має найбільша опозиційна партія.

Дія угоди про продовження пільгової торгівлі з Україною закінчується в червні цього року. Європейські виробники агропродукції, зокрема цукрових буряків, не задоволені наявними обмеженнями, вважаючи їх недостатніми. Вони наполягають на поверненні до довоєнних тарифних квот, хоча Єврокомісія ще не висунула пропозиції щодо подальшої лібералізації торгівлі після червня.

7 січня Секерський говорив на "Польському радіо" про загрозу з боку України, яка в разі вступу до Європейського Союзу отримає більшу частину субсидій ЄС, що може зашкодити польським фермерам.

"Під час польського головування ми розпочнемо обговорення Спільної аграрної політики у новій фінансовій перспективі. Україна може бути включена, але ми повинні встановити конкретні умови для лібералізації торгівлі, щоб не підірвати стабільність європейського ринку", – казав він.

13 травня 2024 року Рада Євросоюзу після тривалого та напруженого переговорного процесу нарешті схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік. На відміну від аналогічних рішень двох попередніх років, з огляду на протести фермерів безмитну торгівлю з Україною продовжили з обмеженнями.

Новий, автоматичний захисний механізм зобов'язав Єврокомісію знову запровадити квоти, якщо імпорт м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп і меду перевищить середнє арифметичне кількості імпортованих у другій половині 2021 року, у 2022 та 2023 роках.

Польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами (Меркосур), але згодом призупинили протест. Під час своїх протестів серед іншого вони також згадували про нібито надмірний наплив продукції з України.

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