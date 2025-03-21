У партії-переможниці німецьких виборів закликали переглянути контракт на купівлю F-35

Родеріх Кізеветтер, експерт з питань зовнішньої політики консервативного ХДС, який переміг на позачергових виборах у Німеччині 23 лютого, поставив під сумнів контракт на закупівлю німецькою армією винищувачів F-35 у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zeit Online.

Це система, яка "по суті контролюється США", сказав Кізеветтер. З огляду на зростаючу невизначеність щодо майбутньої стабільності трансатлантичного альянсу, закупівля літаків повинна бути переглянута, вимагає політик ХДС.

"Цей літак не спрацює без США", – продовжив Кізеветтер. За його словами, винищувачі залежать від США в питаннях технічного обслуговування, логістики та електронних мереж, тому США теоретично мають "важелі впливу, щоб зробити F-35 марним для нас і для інших". У випадку, якщо США "припинять ядерну участь" у Німеччині, "абсолютно необхідно" шукати альтернативи вже зараз, зауважив Кізеветтер.

Німеччина також повинна переглянути існуючі контракти зі Сполученими Штатами, сказав Кізеветтер. Представник Федерального міністерства оборони заявив газеті Tagesspiegel, що при укладанні контрактів з іншими країнами завжди береться до уваги, що "оперативна готовність систем, а отже, і Бундесверу, гарантована".

Три роки тому уряд Німеччини вирішив закупити для Бундесверу нові винищувачі F-35, виділивши на це близько десяти мільярдів євро. Ця модель вважається найсучаснішим бойовим літаком у світі і призначена для заміни застарілих винищувачів "Торнадо", що перебувають на озброєнні Бундесверу.

Винищувачі-невидимки F-35 також призначені для забезпечення ядерного потенціалу Німеччини – Бундесвер може використовувати їх для транспортування американських ядерних бомб в надзвичайних ситуаціях.

Як повідомлялося, з огляду на сумніви щодо надійності чинної адміністрації США міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує кризову консультацію щодо американських систем озброєнь.

Деякі держави Альянсу вже заявили, що переглянуть плани придбання американських винищувачів пʼятого покоління F-35 через побоювання стосовно позиції США.